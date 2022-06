EU-Aussicht für Ukraine, Frust am Westbalkan

Frust am Westbalkan und in Georgien

Die Kaukasus-Republik Georgien, die ebenfalls auf die Zuerkennung des Kandidatenstatus hofft, wird dagegen aber wohl leer ausgehen und vertröstet werden. Auch für die sechs Westbalkanstaaten schaut es eher schlecht aus: Nordmazedonien, Albanien, Montenegro, Kosovo, Serbien und Bosnien-Herzegowina warten seit Langem, seit Jahrzehnten geht bei ihnen nichts weiter. Sie wollten zuletzt sogar den Gipfel boykottieren, um ihrem Frust Luft zu machen. In der EU gibt es aber die Sorge, die Länder könnten sich anderen, wie etwa China, zuwenden, wenn sie weiter hingehalten werden.