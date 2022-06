Affenpocken: Fast 5000 Fälle weltweit gemeldet

Weltweit sind in diesem Jahr inzwischen fast 5000 Affenpocken-Infektionen bei Menschen gemeldet worden. In mehr als 40 Ländern außerhalb Afrikas, in denen Affenpocken bis Mai praktisch unbekannt waren, waren es 3308 Fälle, wie aus Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC Stand Mittwoch hervorgeht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen Notfallausschuss zu Affenpocken einberufen. Am Donnerstag nahm er in Genf seine Beratungen auf.