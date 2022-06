Affenpocken: „Zur falschen Zeit am falschen Ort“

Über die Affenpocken, von denen auch in Österreich immer mehr Fälle bekannt werden, gibt es viele Unklarheiten, was Ansteckung, Symptome und Verlauf der Krankheit angeht. Zwar kann sich durch engen Körperkontakt anstecken, die Krankheit ist aber nicht als sexuell übertragbare Krankheit eingestuft. Weil aber anfangs viele Fälle in der LGBT-Community auftauchten, haftete ihr bald ein Stigma an. Der Deutsche Alexander Winter ist selbst an Affenpocken erkrankt und hat seinen Fall ausführlich und sehr persönlich geschildert. Er will aufklären und mit Vorurteilen aufräumen.