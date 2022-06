Erster laborbestätigter Affenpocken-Fall in Linz

Erster Fall auch in Vorarlberg

Am Dienstagabend wurde in Vorarlberg erstmals ein Fall von Affenpocken bestätigt, wie Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) am Mittwoch mitteilte. Es bestehe kein Grund zur Beunruhigung. „Wir haben damit gerechnet, dass auch in Vorarlberg Fälle auftreten werden, und sind darauf vorbereitet“, so Rüscher. Die Ermittlung von Kontaktpersonen sei bereits beim Auftreten des Verdachts erfolgt.