So funktioniert „Lehre und Studium“ in Kärnten

Lehre und Studium, so lautet die neue Zauberformel an der FH Kärnten in Villach. 15 Studenten haben diesen Weg im Wintersemester 2020 eingeschlagen. Mit dem Studiengang „Systems Engineering“ bietet die Fachhochschule den Maturanten von AHS und BHS ein berufsbegleitendes Studium an. Der Aufwand für die jungen Leute ist beachtlich: An vier Tagen in der Woche wird gearbeitet, am Freitag und Samstag wartet dann noch das Studium an der FH.