Geschafft! Blue Devils sind fix in den Playoffs

Nach einem etwas holprigen Saisonstart konnte das Football-Team aus Hohenems doch noch in die Playoffs einziehen. Mit Platz zwei in der Conference B (5 Siege, 2 Niederlagen) treffen die Teufel nun am Sonntag (14) zu Hause im letzten Spiel des Grunddurchgangs auf die Bears. Mitte Juli wartet dann mit den Fehérvár Enthroners der Tabellenführer der Conference A (7 Siege, 0 Niederlagen). „Das Bears-Spiel hat keinen Einfluss mehr auf die Tabelle aber wir wollen im Rhythmus bleiben. Die Enthroners kenne ich noch nicht so gut, weiß aber, dass sie das beste Team der Liga sind. Ich werde mir noch ein genaues Bild machen“, sagt Coach Tyler Harlow.