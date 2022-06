Gas-Heizwerke in Wien könnten auch mit Öl laufen

Die vier Standorte befinden sich im Arsenal, in der Spittelau, in Inzersdorf und der Leopoldau. Wobei Wiens Gasspeicher ohnehin mit 84 Prozent gut gefüllt seien, bis September oder Oktober soll der maximale Füllstand erreicht werden. „Wien ist in der aktuellen Situation safe“, so Strebl in ORF-„Wien Heute“.