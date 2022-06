Raus aus Russen-Gas: „Kraftakt, der dauern wird“

Notfallplan Kraftwerk Mellach: „Ist nichts, was mich als Klimapolitikerin freut“

Angesichts des drohenden Gas-Engpasses in Österreich setzt die Regierung auf Kohle. Das Kraftwerk Mellach in der Steiermark wird wieder ertüchtigt, damit im Notfall dort Strom und Wärme aus Kohle statt aus Erdgas produziert werden kann. „Das ist nichts, was mich als Klimapolitikerin freut, ich hab‘ mit großer Freude das letzte Stück Kohle ins Museum gestellt, aber es ist eine außergewöhnliche Situation.“