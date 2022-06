Regierung will bei Gas-Engpass auf Kohle setzen

Insgesamt hat Österreich eine Speicherkapazität von rund 95 Terawattstunden, was etwa einem Ganzjahresbedarf entspricht. Das ist eine der höchsten Speicherkapazitäten in der EU. Derzeit (Stand 15. Juni) hat Österreich rund 39 Prozent seines Jahresverbrauchs in Gasspeichern eingespeichert, so die Regierung in einer Mitteilung. Damit liege man an zweiter Stelle in der Bevorratung in der Europäischen Union.