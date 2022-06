Gaslieferungen aus Russland bleiben reduziert

Frühwarnstufe ausgerufen und Hoffnung auf volle Speicher im Winter

„Seit dem Einmarsch in der Ukraine ist klar, dass Russland kein verlässliches Gegenüber mehr ist“, erklärte Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler am Samstag in ihrem schriftlichen Statement. Darum habe man vor einigen Wochen bereits die Frühwarnstufe des Österreichischen Gasnotfallplans ausgerufen.