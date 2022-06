Felix Auböck freut sich auf Auszeit und Großeltern

Nach seinen nervenaufreibenden WM-Auftritten in Budapest wird Österreichs Schwimm-Star Felix Auböck erst einmal in die Fan-Rolle schlüpfen. „Ich werde bis zum Ende dableiben, die Mannschaft anfeuern. Das haben sie für mich getan, und das werde ich auch für sie tun“, sagte der Kurzbahn-Weltmeister nach seinem letzten Rennen bei den Titelkämpfen in der Duna Arena am Montag. Am Wochenende geht es für den Bad Vöslauer dann nach langer Abwesenheit endlich zurück in die Heimat.