Fünfter! Auböck verpasst Medaille über 200 m Kraul

Auböck gehört zu den besten Schwimmern der Welt, in den nächsten Jahren will er weitere Meilensteine erreichen. „Ich weiß, dass ich 1:44 schwimmen kann“, sagte er. Nun plant Auböck, mit Blick auf die EM im August in Rom ein wenig abzuschalten. „Es hat so viel Kraft geraubt, diese drei Tage. Die haben mir sicher zwei Jahre meines Lebens genommen“, sagte Auböck und lachte: „Es ist einfach so brutal, in diesen wahnsinnigen Höhen Bestzeiten aufzustellen und dann Vierter und Fünfter zu werden. Der Stress, den man durchläuft, ist schwer zu beschreiben.“