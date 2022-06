Auböck krault als 3. ins WM-Halbfinale über 200 m

Einen Tag nach der großen WM-Enttäuschung hat Felix Auböck sein Lachen wiedergefunden. Auch weil Auböcks Mutter nach dem undankbaren vierten Platz bei den Schwimm-Weltmeisterschaften am Samstag persönlich in Budapest vorbeischaute. „Was sie gesagt hat? Dass es ihr sowieso egal ist, welchen Platz ich mache“, erzählte Auböck und lachte. Am Sonntag stieg der 25-Jährige wieder ins Becken und zog als Vorlauf-Dritter in 1:45,84 Minuten über 200 m Kraul ins Halbfinale am Abend ein.