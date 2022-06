Fluchtort vor der Hitze ist noch nicht geöffnet

„Cooling Zones“

Ein Sprecher von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) erklärt: „Die Cooling Zones sind eine der neuen Maßnahmen, die im Hitzeaktionsplan angekündigt wurden. Jetzt passiert gerade eine Bestandsanalyse, also wir checken ab, wo wir diese Zonen einrichten können (z.B. Schulen, Unis etc.). Nächsten Sommer ist es dann so weit.“