Hitzetag: Österreich schwitzte bei bis zu 33 Grad

Einen (salzigen) Vorgeschmack auf das, was da am Sonntag wohl noch kommen wird, hat der Samstag in Sachen Hitze bereits geliefert. Am Nachmittag kratzte die Thermometermarke an der 33-Grad-Marke, Hitze-Spitzen waren vor allem im Westen zu finden. Doch auch Wien glühte bei knapp 31 Grad. Noch etwas höher soll das Quecksilber am Sonntag klettern.