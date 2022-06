Gewitter und Unwetter kommen, die Hitze bleibt

Nach dem bislang heißesten Tag des Jahres mit einem neuen Juni-Höchstrekord in Vorarlberg am Sonntag (36,5 Grad wurden in Feldkirch gemessen) hat die Hitze Österreich weiterhin fest im Griff. Doch die Gewittergefahr steigt und bringt bereits am Montag erste kräftige Schauer. Auch Sturm und Hagel drohen. Am Mittwoch kann sich die Lage sogar noch verschärfen.