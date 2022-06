Prinzessin Beatrice erlebt Schock-Moment in Ascot

Das Royal Ascot lassen sich die Mitglieder der Königsfamilie nur selten entgehen. Am Freitag besuchten Herzogin Kate und Prinz William das traditionelle Pferderennen, am Samstag war Prinzessin Beatrice mit ihrem Ehemann Eduardo Mapelli Mozzi an der Rennstrecke zu Gast. Doch die erlebte noch bei der Ankunft einen wahren Schock-Moment.