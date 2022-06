Kate begeisterte in Ascot im gepunkteten Kleid

Wundervolle Hommage an Lady Di

Es ist übrigens gut möglich, dass sich Herzogin Kate bei ihrem Ascot-Look von ihrer 1997 verstorbenen Schwiegermama inspirieren ließ. Lady Di trug nämlich 1988 beim Royal Ascot ein ähnliches Kleid, das damals von Victor Edelstein entworfen worden war (im Video oben zu sehen). Was für eine schöne Hommage! Und so viel ist so und so längst fix: In Sachen Stil steht Kate der „Prinzessin der Herzen“ um nichts nach.