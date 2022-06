MotoGP-Pole am Sachsenring für Italiener Bagnaia

KTM fuhr im Qualifying bei hohen Temperaturen wieder hinterher, Miguel Oliveira startet am Sonntag (14 Uhr/live ServusTV) von Position 14 unmittelbar vor seinem Stallkollegen Brad Binder. Der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez, der die vergangenen acht Rennen am Sachsenring gewann, fehlt in Deutschland nach einer erneuten Operation an seinem rechten Arm.