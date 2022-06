Kein Meckern beim Josh Konzert auf Gut Aiderbichl

Deutlich weiter bei der Zukunftsplanung ist Josh schon mit seinen Arbeits-Projekten: „Ab 21. Juni gibt’s den gemeinsamen Podcast mit Bernhard Speer, ,Eins komma zwei Kamille’. Daneben schreibe ich noch für mein drittes Album, nehme schon fertige Titel auf. Das Album kommt voraussichtlich Anfang 2023, ein wenig wird’s also noch dauern. Aber ich habe genug zu tun“, so der Musiker.Wer noch an Karten für das Konzert am 8. Juli kommen will, sollte auch nicht mehr lange auf der faulen Haut liegen.