Erleben Sie die schönsten Seiten des Burgenlands

Mountain-Bike-Action auf den Burgenland-Trails

Actionreich geht es auf unserer Reise weiter: Am Geschriebenstein gibt es mit den Burgenland-Trails mit mehr als 40 Kilometern Radstrecke ein Natur-Mountainbike-Paradies, das zu den schönsten in Europa zählt. Wobei allein der am südlichsten Punkt des Areals mündende Rechnitz Trail eine einzigartige Naturhochschaubahn ist. Die Trails, angepasst an die natürliche Topographie, eingebettet in Hohlwege und mit spektakulären Übergängen und Canyons, sind immer voller Überraschungen und bieten unendliche Weitblicke.