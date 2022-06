„Erbärmliche Auftritte“ und beinharte Angriffe

Die jüngsten öffentlichen Auftritte Mattles analysiert der blaue Chef so: „Er gibt nur nichtssagende, inhaltsleere und zukunftsferne Phrasen von sich. Er muss erst beweisen, dass er keine Marionette seines Vorgängers ist.“ Starker Tobak von Abwerzger, der überhaupt nicht darauf schließen lässt, dass die FPÖ unbedingt in die nächste Tiroler Landesregierung will.