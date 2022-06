Platter: „Richtiger Zeitpunkt, einmal ist genug“

Der Noch-Landeshauptmann sei sich sicher, dass in diesen herausfordernden Zeiten der nächste Landeschef fünf Jahre im Amt bleiben muss. „Das wäre sich bei mir nicht mehr ausgegangen“, so Platter. Mattle habe schon mehrmals bewiesen, dass er Wahlen gewinnen kann. „Er genießt in der Bevölkerung und auch über Parteigrenzen hinaus Anerkennung. Er hat eine enorme Energie, das Land in eine gute Zukunft zu führen.“ Platter werde Mattle jedenfalls im Wahlkampf unterstützen.