Landtagswahl in Tirol: Termin am 25. September fix

Frühestmöglicher Termin

Doch jetzt konnte man sich einigen: Was die „Krone“ schon Mittwochfrüh erfahren hatte, wurde am Vormittag offiziell bestätigt. Wolf und Mair gaben bei der Pressekonferenz bekannt, sich auf den Wahltermin am 25. September geeinigt zu haben. Die Volkspartei hatte von Anfang an den 25. September favorisiert, weil er laut Fristenlauf der frühestmögliche Termin ist.