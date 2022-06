36 Jahre in Politik: Platter und sein Bauchgefühl

Nach 36 Jahren in der Politik gab Günther Platter am Montag offiziell seinen Rücktritt bekannt. Einen Rücktritt auf Raten, denn er wird noch so lange im Amt bleiben, bis eine neue Regierung steht. Der gelernte Buchdrucker, der danach Gendarm wurde, legte in der Folge eine politische Karriere aufs Tapet, die sich sehen lassen kann. Am turbulenten Tag seiner Rückzugs-Bekanntgabe nahm er sich kurz Zeit für ein Interview mit der „Krone“.