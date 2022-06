„Müssen uns verstärken!“ LASK auf Stürmersuche

„Natürlich sind wir an Verstärkungen interessiert“, gab Kühbauer an. „Derzeit ist das noch zu wenig, wenn wir vorne dabei sein oder eine gute Saison spielen wollen. Man sollte auf jeder Position doppelt besetzt sein, das streben wir an.“ Der Schuh drückte schon in der vergangenen Saison besonders in der Offensive. Die Leihspieler Thomas Sabitzer (8 Saisontore) und der lange verletzte Tobias Anselm kehrten zwar von der WSG Tirol zurück. „Sie haben durchaus ihre Fähigkeiten, trotzdem müssen wir noch suchen. Es wäre zu viel Druck für die beiden Burschen“, betonte Kühbauer.