Gleich zwei Arbeitsunfälle auf Baustellen in Wien

Gegen 16.30 Uhr kam es in der Louis-Häflinger-Gasse in Floridsdorf zum ersten Einsatz, berichtete die Rettung. In einem Rohbau löste sich ein Schlauch einer Betonpumpe und traf den Arbeiter am Oberkörper. Die Rettungsteams versorgten den Patienten notfallmedizinisch und stabilisierten den 48-Jährigen für den Transport.