Trainersuche in Altach weiterhin schwierig

Inzwischen leitet Sportchef Werner Grabherr die Trainingseinheiten. Fixiert wurden die Testspiele: Luzern (25. Juni in Schruns), FC Zürich (3. Juli in Zürich) und Winterthur (9. Juli in Altach). Vom 26. Juni bis 1. Juli ist das Trainingslager in Braz (Traube) mit Training in Bludenz geplant.