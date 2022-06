So bunt wird das Holi Festival in Klagenfurt

Das Holi Fesival tourt durch ganz Österreich, dabei machen die Veranstalter auch Halt in Klagenfurt. Nachdem die Pandemie lange für Kontaktbeschränkungen gesorgt hatte, wird am 25. Juni wieder gemeinsam gefeiert. Dank der fröhlichen Stimmung unter den einzigartigen Leuten am Festival, steht einem lustigen und farbenfrohen Besuch wie früher nichts mehr im Wege.