Pkw brannte auf der Tauernautobahn komplett aus

Der Lenker bemerkte bei der Fahrt durch den Reittunnel am Mittwoch um kurz nach 1 Uhr ein „Ruckeln“ seines Fahrzeugs. Kurz nach dem Tunnel hielt er seinen Pkw an. Unmittelbar danach begann der Fahrzeugboden zu brennen. Der Deutsche und seine Beifahrerin konnten noch ihre persönlichen Gegenstände und Gepäck aus dem Auto holen, ehe der Pkw in Flammen aufging.