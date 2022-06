Linzerin verwirklicht sich endlich Barbie-Traum

„#YouCanBeAnything“-Philosophie

Was Sarah an der Kultpuppe so gerne mag, kann sie in einem Wort zusammenfassen: „Vielfältigkeit. Sie entwickelt sich immer weiter, Barbies gibt es in allen Formen.“ Und sie holt inspirierende Frauen vor den Vorhang, wie ganz aktuell die farbige Transgender-Ikone Laverne Cox! Diese Puppe ist längst mehr als die typische blonde Barbie mit Wespentaille und blauen Augen.