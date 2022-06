Die große Trista in den Damülser Bergen

Markant erhebt sich der Hauptgipfel der Damülser Berge über 2090 Meter in den Himmel. Der ursprüngliche Name dieses Berges lautet Trista. Von den Einwohnern von Mellau wurde die imposante Erhebung Damülser Mittagsspitze genannt, da der Berg aus ihrer Sicht im Süden, also im „Mittag“ steht. Letztere Bezeichnung hat sich schließlich durchgesetzt. Es ist ein besonderes Highlight, den höchsten Punkt der Gemeinde Damüls zu erklimmen.