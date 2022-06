Diese virtuelle Frau singt Ihr Lied!

„Holly+“ heißt der digitale Zwilling der US-amerikanischen Künstlerin Holly Herndon, den sie erschaffen hat, um es anderen zu ermöglichen, sich in der bahnbrechenden Ära der Künstlichen Intelligenz zurechtzufinden. Denn jeder kann „Holly+“ ganz einfach nutzen, um Musik zu machen - einfach Audiodateien hochladen und eine mit Hollys Stimme gesungene Version davon erhalten. Für dieses Projekt erhielt Herndon nun den mit 20.000 Euro dotierten Grand Prize. Ein gleichwertiger Preis geht an Giulia Foscari für ihre „Antarctic Resolution“, eine 1000-seitige Erklärung von 150 Antarktis-Experten, die mehr Aufmerksamkeit für den im globalen Klimawandel so entscheidenden siebenten Kontinent fordern.