Wolf sorgt für Aufregung: mehrere Schafe gerissen

Ein Wolf bereitet Bauern im Mölltal große Sorgen. Das Raubtier soll in den vergangenen zwei Wochen insgesamt 14 Schafe in der Gemeinde Stall gerissen haben. Meister Isegrim sei bereits sogar mehrmals in der Ortschaft gesichtet worden. In Flattach habe er sogar unmittelbar vor einem Stall ein Schaf gerissen. Landwirte befürchten für heuer bereits eine „verheerende Almsaison“.