Ukraine: Krieg dauert zumindest bis Oktober

Klitschko pocht auf weitere Unterstützung

Unterdessen berichtet die deutsche Zeitung „Bild am Sonntag“, dass der Bundeskanzler Scholz gemeinsam mit dem italienischen Premier Draghi und Frankreichs Präsident Macron nach Kiew reisen will. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat hohe Erwartungen an einen möglichen Besuch von Deutschlands Bundeskanzler in der Ukraine. „Wir brauchen von den drei Führern der wichtigsten Länder harte Unterstützungssanktionen und Waffen so schnell wie möglich“, sagte Klitschko der „Bild“.