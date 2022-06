Putin-Soldaten: „Wir wurden an die Front geworfen“

Hunger und Kälte

„Unser Personal wird mit Hunger und Kälte konfrontiert“, erklärten Kämpfer des 113. Regiments in Donezk in einem Video. „Für einen bedeutenden Zeitraum hatten wir kein Material, keine Medikamente oder Lebensmittelhilfe.“ Der lange Dienst an der Front erschöpfe die Soldaten bis ins Mark. Viele Fragen und Probleme, auch gesundheitliche, würden von den Vorgesetzten in den Hauptquartieren ignoriert.