Berlusconi klagt: Kontakt zu Putin ist abgerissen

Der Medienmogul bedauert, dass er im Jänner nicht zum neuen Staatschef gewählt wurde, wie er es sich gewünscht hätte. „Als Präsident der Republik hätte ich mit Putin das wiederholen können, was ich als Premierminister 2008 im Zuge der Situation in Georgien getan hatte. Damals habe ich Putin fünf Stunden lang am Telefon gehalten und ihm gesagt: ‘Wenn ihr morgen früh in Georgien einmarschiert, werdet ihr euch von der Europäischen Union, der NATO und den USA trennen‘. Kurz danach kam aus Moskau der Befehl zum Rückzug der Truppen“, berichtete Berlusconi.