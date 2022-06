Ukraine löschte russische Wagner-Söldnerbasis aus

Putins „Schattenarmee“ ist weltweit aktiv

Die Gruppe Wagner gilt als Putins „Schattenarmee“. Prigoschins Söldner kamen in den vergangenen Jahren überall dort zum Einsatz, wo Russland Krieg führt oder andere Interessen verfolgt - in Syrien, Libyen, dem Sudan, der zentralafrikanischen Republik, Mozambique, Mali und zuletzt verstärkt in der Ukraine. Der Name der Söldnerarmee soll von Prigoschins Vorliebe für den deutschen Komponisten Richard Wagner her rühren.