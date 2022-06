Die „Kapperl-Gang“ räumt weiter in Wien auf

Lebron (27) und Galan (26) begeistern in der STEFFL Arena die Zuschauer. Die beiden Padel-Stars aus Madrid können einfach alles. Ihr Aufschlag ist gefinkelt, landet eigentlich immer auf der Linie oder knapp am Gitter. Ihre Volleys sind perfekt platziert, ihre Schmetterbälle meistens nicht erreichbar. Vorhand und Rückhand spielen sie mit irren Winkeln. Dazu zeigen sie völlig verrückte Blitzreaktionen am Netz. Auch ihre Antizipation ist einmalig. Wenn die Schmetterbälle des Gegners über die Bande des Courts fliegen, rennen sie im Stil eines Usain Bolt hin und schlagen ihn zu spektakulären Punktgewinnen zurück ins Feld. Das ist in Summe ganz großer und sehr unterhaltsamer Sport.