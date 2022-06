Thiem feuerte Österreichs Padel-Paradedoppel an

Für die restliche Spielzeit war das Duell wesentlich ausgeglichener. Krenn und Alten gaben alles. Die Fans jubelten, schrien bei jedem Punkt ihrer Lieblinge: „Jetzt geht´s los“. Am Ende verlor das rot-weiß-rote Duo aber 1:6, 4:6. Ihr Fazit: „Es war ein geiler Abend. Wir haben die letzten acht Jahre für diesen Moment trainiert. So haben wir uns ein Heimspiel vorgestellt. Am Anfang mussten wir uns erst auf ihr Tempo einstellen, dann haben wir gut mithalten können.“