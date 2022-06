Ex-Rapidler Schwab kam aus Staunen nicht heraus

Lebron und Galan, die Donnerstag Agustin Gutierrez (Arg) und Jose Rico Dasi (Sp) 6:1, 6:4 bezwangen, sind die Topfavoriten auf den Sieg beim World Tour-Turnier in der STEFFL Arena. Sie haben ein riesiges Repertoire an Schlägen, sind pfeilschnell, strotzen vor Kraft und machen kaum Fehler. Stefan Schwab, der in Griechenland auch zum Padel-Spieler wurde, war schwer begeistert: „Es ist erstaunlich, dass man so gut spielen kann. Auch ihre Athletik ist unglaublich.“