Alko-Biker (38) gegen Verkehrsschild gefahren

Ein 38-jähriger Feldkirchner fuhr am Freitag kurz nach 20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Ossiacherstraße in Landskron, im Bezirk Villach und verlor dabei aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er touchierte ein Verkehrszeichen eines Schutzweges und kam in weiterer Folge zu Sturz.