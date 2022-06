Donau bringt immer mehr Störche nach OÖ

In Österreich denkt man bei Störchen als erstes ans Burgenland. Aber immer mehr Storchen-Paare schlagen ihre Nester auch in Oberösterreich auf. An langjährigen Standorten wie in Saxen (seit 1965), Freistadt, Bad Leonfelden und Haslach, rund um Frankenmarkt gibt es sogar drei neue Horste, und in Gilgenberg am Weilhart hat sich ein Storchen-Paar auf einer 30-kV-Leitung niedergelassen. „Dieser Horst darf aber nicht bleiben, denn dort musste der Strom abgeschaltet werden“, erklärt Robert Gattringer, Weißstorch-Experte vom Naturschutzbund Oberösterreich. Insgesamt sind derzeit elf Brutpaare in Oberösterreich gemeldet.