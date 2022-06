Gratis-Game „Diablo Immortal“ erntet Shitstorm

Wer will, kann 100.000 Dollar verprassen

Tatsächlich kann „Diablo Immortal“ gigantische Löcher in die Geldtasche reißen: Wie Golem.de unter Berufung auf „Diablo Immortal“-Streamer meldet, können Spieler gut 100.000 US-Dollar in einen optimal ausgestatteten Helden versenken. Vorerst bleibt die Rechnung hypothetisch: Noch hat niemand öffentlich einen so teuer erkauften „Diablo“-Recken präsentiert.