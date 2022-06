Lootboxen: Verbände fordern strengere Regulierung

Das Problem aus Sicht der Verbraucherschützer: Welche Extras sich in den Schatztruhen befinden, erfährt man erst nach dem Kauf. Das wecke Begehrlichkeiten und fördere Glücksspielsucht, kritisieren die Verbände in ihrem Report „How the gaming industry exploits consumers using loot boxes“ - auf Deutsch: Wie die Spieleindustrie Konsumenten mit Lootboxen ausbeutet.