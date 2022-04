Blizzard bringt „Diablo: Immortal“ doch auf den PC

Angesiedelt zwischen „Diablo II“ und „Diablo III“, dürfen Gamer in „Diablo: Immortal“ wahlweise als Barbar, Kreuzritter, Dämonenjäger, Mönch, Totenbeschwörer oder Zauberer gegen Skarn, den Herrn der Verdammnis, und seine Horden in die Schlacht ziehen. Entwickelt wurde der Titel von Grund auf für Mobilgeräte - und doch soll er nun auch auf den PC kommen, wie Blizzard ankündigte. Inklusive Cross-Play-Funktionalität, plattformübergreifenden Speicherständen sowie diversen Anpassungen, wie einer für den PC optimierten Benutzeroberfläche, einem voll funktionsfähigen Chat-System und, vor allem, einer integrierten Controllerunterstützung. Alternativ könnten PC-Spieler nebst Maus ihren Charakter erstmals in der Geschichte des Franchises zusätzlich über die Tasten W/A/S/D steuern, so Blizzard.