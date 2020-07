„Ich habe alle Ersparnisse in ,FIFA‘ ausgegeben“

Lootboxen sind für EA „ethisch und spaßig“

„FIFA“-Hersteller EA selbst sieht kein Problem in seinen In-Game-Shops und den darin verwendeten Mechaniken. Erst voriges Jahr erklärte ein hochrangiger EA-Manager britischen Behörden, die eine Untersuchung eingeleitet hatten, Lootboxen seien „ethisch und spaßig“ und am ehesten mit einem Überraschungsei zu vergleichen. Man wisse nicht, was drin ist, „es ist für die Leute aber ganz unterhaltsam“, sagte EA-Manager Kerry Hopkins. Und auch 2020 hat sich an dieser Einschätzung seitens des Publishers nichts geändert. Der „Ultimate Team“-Modus in „FIFA“ sei kein Glücksspiel und kein Spieler gezwungen, dort Geld auszugeben, so EA zur BBC. Bei EA habe immer das Wohlergehen der Spieler Priorität, außerdem gäbe es bei allen Gaming-Plattformen Jugendschutz-Mechanismen, mit denen Eltern verhindern können, dass ihre Kinder Geld ausgeben.