Komplettes Masken-Aus in Italien ab 15. Juni

Italien will die Maskenpflicht schon in wenigen Tagen komplett abschaffen: „Ab dem 15. Juni werden wir die letzten restriktiven Maßnahmen, die noch in Kraft sind, aufheben. Ich denke, die Voraussetzungen dafür sind gegeben“, sagte Gesundheits-Staatssekretär Andrea Costa am Donnerstag. Damit wird die Maskenpflicht an Bord öffentlicher Verkehrsmittel, in Schulen, Theatern und Kinos wegfallen.