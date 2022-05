1,2 Mio. Italiener müssen 100 Euro Strafe zahlen

In Italien haben 1,2 Millionen nicht gegen Corona Geimpfte einen Strafzettel erhalten. Demnach müssen sie 100 Euro Bußgeld zahlen. Weitere 600.000 Strafzettel sollen Ungeimpften in den nächsten Tagen ins Haus flattern, verlautete am Mittwoch aus dem Gesundheitsministerium in Rom.