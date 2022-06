Mit Atemübungen entspannen

Körperliche und seelische Überlastung hat wohl jeder bereits erlebt. Die wenigsten von uns können sich aber vorstellen, wie furchtbar es ist, in einem Kriegsgebiet zu sein oder aus einem solchen zu flüchten. In Fällen wie diesen zumindest ein wenig Hilfestellung zu bieten, war die Initialzündung für ein Sozialprojekt: Während eines Lehrgangs für Meditation und Achtsamkeit erzählte eine der Teilnehmerinnen - die aus der Ukraine stammende und seit mehreren Jahren in Österreich lebende Olia Schelest -, dass sie zu Kriegsbeginn stark unter Angst und innerer Unruhe litt. Auch, weil sie sich um ihre dort lebende Familie sorgte. Atemübungen haben ihr geholfen, wieder zu entspannen. Kursleiterin Mag. Nicole Hobiger-Klimes entwickelte daraufhin die Idee, die besten Übungen zu vertonen: „Ganz bewusst und symbolisch als Zeichen für ein friedliches Begegnen haben wir diese Meditationen - abgesehen von Deutsch - daher auf Ukrainisch und Russisch herausgebracht.“